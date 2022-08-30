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Общество

С 1 сентября в Пензенской области спадет жара

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В Пензенском гидрометеоцентре рассказали, какая погода ждет жителей региона на этой неделе.

Так, в последний день лета, 31 августа, за окном будет +28...+30 градусов (ночью +18...+20), ветер юго-западный.

В День знаний, 1 сентября, жара спадет, уличные термометры покажут +22...+24 градуса (ночью +14...+16), ветер западный.

2-го числа спад продолжится: ожидается +18...+20 градусов (ночью +9...+11), ветер северо-западный.

«В период с 31 августа по 5 сентября по востоку Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Берегите лес от огня!» - предупредили население специалисты Пензенского ЦГМС.

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