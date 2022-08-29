Продавцам напомнили о штрафах за продажу спиртного 1 сентября

29.08.2022 | 14:40

Пензенцам напомнили, что в четверг, 1 сентября, купить алкогольную продукцию будет нельзя.

По постановлению администрации города, в День знаний руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям запрещено продавать спиртное в магазинах розничной торговли.

«Данные меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В этот день работники администраций и сотрудники полиции будут выходить в рейды и проверять, соблюдается ли законодательство.

В прошлом году 1 сентября нарушения зафиксировали в семи торговых точках, на продавцов составили административные протоколы по статье 14.2 КоАП РФ. Всего участники рейда проверили больше 100 объектов.