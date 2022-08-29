Озвучены даты начисления пенсий и детских пособий в сентябре

29.08.2022 | 09:03

Отделение ПФР по Пензенской области озвучило сроки доставки пенсий и иных социальных выплат на сентябрь.

Для жителей региона, получающих выплаты через банки, график таков:

- 2-го числа профинансируют выплаты, дата доставки которых с 5-го по 12-е число;

- 12-го - за период с 13 по 19 сентября;

- 19-го - за 20-22-е числа;

- 22-го - за 23-25-е.

Отделения почтовой связи доставят пенсии с 1-го по 25-е число.

2 сентября через кредитные учреждения профинансируют выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, по уходу за детьми до полутора лет, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

В региональном отделении ПФР обратили внимание пензенцев на то, что дата зачисления пенсий и иных социальных выплат на счет, открытый в банке, и установленная дата - разные понятия.