Юным пензенцам предложат на выбор спортивные школы и секции

25.08.2022 | 16:07

В субботу, 3 сентября, в ряде муниципалитетов Пензенской области состоится презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений.

Цель акции - привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом, приобщение жителей области к занятиям в ФОКах и на спортивных объектах.

У пензенцев будет возможность ознакомиться с различными видами спорта, увидеть показательные выступления и записаться в секцию или группу.

В презентации примут участие ведущие спортсмены области, все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ними.

В Пензе праздник пройдет на Юбилейной площади с 10:00 до 13:00. Церемония открытия запланирована на 11:00.

«Акция проходит с 2005 года. Ежегодно во время проведения этого праздника только в Пензе около 1 000 детей записываются в спортивные школы и секции», - напомнили в пресс-службе регионального минспорта.