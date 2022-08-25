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Общество

Юным пензенцам предложат на выбор спортивные школы и секции

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В субботу, 3 сентября, в ряде муниципалитетов Пензенской области состоится презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений.

Цель акции - привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом, приобщение жителей области к занятиям в ФОКах и на спортивных объектах.

У пензенцев будет возможность ознакомиться с различными видами спорта, увидеть показательные выступления и записаться в секцию или группу.

В презентации примут участие ведущие спортсмены области, все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ними.

В Пензе праздник пройдет на Юбилейной площади с 10:00 до 13:00. Церемония открытия запланирована на 11:00.

«Акция проходит с 2005 года. Ежегодно во время проведения этого праздника только в Пензе около 1 000 детей записываются в спортивные школы и секции», - напомнили в пресс-службе регионального минспорта.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Все в хоккей, несите деньги Блохину он уборщицам заплатит

Гость||

Все секции бесплатные?Или родители разориться должны на доступном спорте?и до образовании?Презентовать будут бизнес или спорт доступный?

Имя: Гость
Комментарий:

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