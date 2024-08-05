Стало известно, когда откроется ФОК «Локомотив» на ул. Стрельбищенской

05.08.2024 | 21:10

К началу августа ФОК игровых видов спорта «Локомотив» на улице Стрельбищенской в Пензе так и не открылся для детей, живущих неподалеку. Местных жителей это не устраивает, тему в очередной раз подняли в соцсети «ВКонтакте».

«Когда откроют «Локомотив» (имеется в виду новый ФОК. - Прим. ред.)??? Примерно в начале лета стадион (на Стрельбищенской) был готов. Но, по информации на 2 августа, все еще ведется его сдача городу. Однако игры на объекте уже ведутся. Вопрос к администрации: когда дети НАШЕГО РАЙОНА смогут тоже там заниматься? Почему одни могут, а наши нет? Для кого строили?» - поинтересовался Александр К.

Ему ответил представитель городского комитета по спорту и молодежной политике. Он сообщил, что передача ФОКа игровых видов спорта спортивной школе № 8 г. Пензы состоялась в июле.

«На базе ФОКа для детей будут работать секции по футболу, волейболу и баскетболу. Занятия начнутся в сентябре 2024 года», - уточнил специалист.

По контракту новый ФОК должны были достроить к 20 июня 2024-го. В апреле его готовность составляла 90%. Однако в мае прокурорская проверка выявила нарушения сроков и качества, а также требований безопасности при производстве работ.

Тем не менее ФОК удалось открыть уже 12 июня - на День города.

В июле местная жительница пожаловалась, что пользоваться комплексом нельзя. «Территория закрыта. Дети играют в футбол на старом поле. Жители района не могут заниматься утренними пробежками. Все закрыто. Для кого построили?» - спросила Татьяна К. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель областного минспорта тогда объяснил, что идет передача ФОКа в городскую собственность.