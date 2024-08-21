В Пензе пройдет традиционная презентация спортшкол и секций

21.08.2024 | 12:19

В воскресенье, 1 сентября, в Пензе на Юбилейной площади пройдет традиционная акция - презентация спортивных школ, федераций по видам спорта, спортивных секций, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений.

Мероприятие проходит с 2005 года в начале учебного года для привлечения детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом, напомнили в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Презентация начнется в 11:00.

Участников и гостей ждут показательные выступления пензенских спортсменов, интерактивные зоны, павильоны спортивных организаций, где все желающие смогут узнать о работе, взять контакты и записаться в секции.

Мероприятие завершится в 15:00. А в 17:00 на Юбилейной площади начнется выступление «Хора Турецкого», рассчитанное на 80 минут.