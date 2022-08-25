В Пензе на время закроют проезд по улице Аустрина

25.08.2022 | 17:39

В ночь на воскресенье, 28 августа, в Пензе будет закрыт проезд по улице Аустрина.

Об этом сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Участок, по которому транспорт не сможет проехать, расположен от АЗС «Апельсин» до поворота к ООО «Пензарыба».

Движение будет закрыто с 20:00 субботы, 27 августа, до 6:00 воскресенья, 28-го, уточнили в пресс-службе регионального минстроя.

Прекращение движения связано с работами по переустройству железнодорожного переезда в районе мясоперерабатывающего комбината.