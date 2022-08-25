В Пензе на время закроют проезд по улице Аустрина

В ночь на воскресенье, 28 августа, в Пензе будет закрыт проезд по улице Аустрина.
Об этом сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Участок, по которому транспорт не сможет проехать, расположен от АЗС «Апельсин» до поворота к ООО «Пензарыба».
Движение будет закрыто с 20:00 субботы, 27 августа, до 6:00 воскресенья, 28-го, уточнили в пресс-службе регионального минстроя.
Прекращение движения связано с работами по переустройству железнодорожного переезда в районе мясоперерабатывающего комбината.
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