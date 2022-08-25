Участников конкурса от «Индилайт» и «Поваренок.ру» ждут ценные призы

25.08.2022 | 13:24

Бренд «Индилайт», принадлежащий группе компаний «Дамате» - крупнейшему производителю мяса индейки в России, и один из самых посещаемых российских кулинарных сайтов «Поваренок.ру», в базе которого содержится более 150 тысяч рецептов, запустили совместный конкурс «С индейкой в школу!».

Это уже второй совместный проект, позволяющий увеличить узнаваемость бренда и в интерактивном формате ознакомить потребителей с новыми продуктами «Индилайт». Первый конкурс всего за 2 месяца реализации собрал более 170 разнообразных рецептов. Пользователи активно выкладывали свои способы приготовления блюд из индейки и оценивали чужие гастрономические работы, комментировали их.

Второй проект посвящен рецептам из колбас, сосисок, ветчин и готовых к употреблению мясных деликатесов от «Индилайт».

Для участия в конкурсе пользователям сайта предложено разместить рецепты блюд, которые пригодятся школьнику в качестве легкого и полезного перекуса. Работы конкурсантов должны отвечать трем правилам: во-первых, содержать не менее трех пошаговых фото; во-вторых, в кадре присутствует продукт «Индилайт»; в-третьих, соответствие тематике конкурса.

Жюри оценит в баллах подачу, оформление, сервировку, сложность, стилистику и оригинальность рецепта.

Всего в акции предусмотрено четыре призовых места. Победитель получит хлебопечь, занявший второе место - термопот, призом за третье место станет электросушилка, а за четвертое - переносная индукционная плита. Десять самых активных пользователей, которые выложат больше всего рецептов за период проведения конкурса, также получат подарки.

Рецепты от участников принимаются с 20 августа по 2 октября, а итоги конкурса будут подведены 10 октября.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, узнать о призах и посмотреть работы участников можно на странице проекта.