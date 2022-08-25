Общество

Сотрудников 11 канала наградили на фестивале «А мы из Пензы»

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Редкий случай, когда журналисты оказываются в гуще событий благодаря тому, что стали виновниками торжества. Можно немного расслабиться и никуда не спешить, чтобы дать материал в выпуск. В городе на Суре подвели итоги X областного фестиваля средств массовой информации «А мы из Пензы».

«Фестиваль призван давать новую информацию и, кроме этого, давать общение, эмоции», - отметил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса журналистских работ «А мы из Пензы». В этом году он проводился в 7 номинациях. Было подано 243 заявки.

Юбилейное число стало счастливым для Виталия Доброва, который 10 лет является автором программы «Отличная работа» на 11 канале. Он отмечен в числе лучших в жанре интервью.

«Мой телевизионный «детеныш» наконец вырос, и теперь он солидный парень, которому вручают награду в лице меня», - рассказал автор программы «Отличная работа» Виталий Добров.

Диплом в номинации «Спорт - норма жизни» получила журналист информационной службы «Наши новости» и автор программы «Территория добрых дел» Марина Стульникова.

«Мне очень приятно, что жюри оценило мой сюжет. Герой - студент Артем Зацепин, который занимается адаптивными видами спорта и продвигает их в массы. Я надеюсь, что все у него получится!» - произнесла журналист ТРК «Наш дом» Марина Стульникова.

Диплом I степени за социальную акцию «Лучший двор Пензы» вручили программе «Служба 11».

«Ужасно волнуюсь, хотя это не прямой эфир. Я хотела бы сказать, что «Служба 11» работает для пензенцев, для жителей города и жителей области. Мы очень ценим доверие! 300-911 - звоните, поможем», - сообщила автор программы «Служба 11» Наталья Васильева.

Софья Рыскина, одна из юных создателей детской программы «Тин-клуб», удостоилась диплома «Лучшая журналистская работа среди авторов до 18 лет». Главный редактор еженедельника «Молодой Ленинец» Юлия Измайлова стала призером в жанре очерка.

После торжественной части состоялся мастер-класс. Своим профессиональным опытом поделился тележурналист, автор и ведущий Первого канала и телеканала «Звезда» Алексей Рафаенко.

«Говорим о том, что интересует всех телевизионных журналистов, об этике журналистов, о том, что мы снимаем и для кого, какой контент интересует рядовых зрителей и нас», - подчеркнул он.

Медиаэксперт Камилла Нигматуллина рассказала о том, как поймать тренды в социальном медиа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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