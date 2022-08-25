Общество

Пензенец предложил сделать тротуар в Ахунах не у дороги, а в лесу

Печать
Telegram

Представители старшего поколения с клюшками в руках, молодые мамы с колясками и другие жители Ахун вынуждены передвигаться по проезжей части - альтернативного пути на улице Мичурина нет. А с началом нового учебного года количество пешеходов здесь возрастет.

«Детям ходить в школу, в садик перейти дорогу», - отметила пензячка.

Спиленные ветки деревьев вдоль обочины сигнализируют о том, что работы по обустройству тротуара начнутся со дня на день. Новая пешеходная зона появится на участке от Ягодной до Лесозащитной по нечетной стороне дороги. Этим займется городское управления ЖКХ.

«Ориентировочная стоимость - 1 800 000 рублей, но там не строительство будет, а в рамках данной инфраструктуры дороги сделают тротуар», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Председатель уличного комитета предложил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города другую схему благоустройства пешеходной зоны: заасфальтировать территорию не рядом с проезжей частью, а метров за пять от дороги - в лесу.

«Там есть аллея деревьев, и за ней - пространство. Там была теплотрасса, можно было бы сделать тротуар», - пояснил Максим Галныкин.

Местный активист говорит, что расположенные вдоль автомагистрали канализационные люки тоже не идут на пользу проекту городских властей. Однако, по словам главного коммунальщика Пензы, коллекторы не помешают обустройству тротуара и уже с 1 октября жители Ахун смогут ходить по улице Мичурина, не опасаясь попасть под колеса машин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

На радость маньякам - тротуар в лесу...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте