Пензенец предложил сделать тротуар в Ахунах не у дороги, а в лесу

25.08.2022 | 18:54

Представители старшего поколения с клюшками в руках, молодые мамы с колясками и другие жители Ахун вынуждены передвигаться по проезжей части - альтернативного пути на улице Мичурина нет. А с началом нового учебного года количество пешеходов здесь возрастет.

«Детям ходить в школу, в садик перейти дорогу», - отметила пензячка.

Спиленные ветки деревьев вдоль обочины сигнализируют о том, что работы по обустройству тротуара начнутся со дня на день. Новая пешеходная зона появится на участке от Ягодной до Лесозащитной по нечетной стороне дороги. Этим займется городское управления ЖКХ.

«Ориентировочная стоимость - 1 800 000 рублей, но там не строительство будет, а в рамках данной инфраструктуры дороги сделают тротуар», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Председатель уличного комитета предложил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города другую схему благоустройства пешеходной зоны: заасфальтировать территорию не рядом с проезжей частью, а метров за пять от дороги - в лесу.

«Там есть аллея деревьев, и за ней - пространство. Там была теплотрасса, можно было бы сделать тротуар», - пояснил Максим Галныкин.

Местный активист говорит, что расположенные вдоль автомагистрали канализационные люки тоже не идут на пользу проекту городских властей. Однако, по словам главного коммунальщика Пензы, коллекторы не помешают обустройству тротуара и уже с 1 октября жители Ахун смогут ходить по улице Мичурина, не опасаясь попасть под колеса машин.