Общество

Больница в Кузнецке укомплектована врачебными кадрами на 69%

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Кузнецкая межрайонная больница, расположенная во втором по величине городе Пензенской области и обслуживающая население близлежащих населенных пунктов, укомплектована кадрами лишь на 2/3. Об этом представители медицинского учреждения сообщили во «ВКонтакте».

Житель Кузнецка на странице губернатора Олега Мельниченко указал, что поликлиники страдают от нехватки специалистов, в том числе кардиологов. Сотрудники медучреждения с этим согласились.

«Кузнецкая межрайонная больница действительно укомплектована врачебными кадрами на 69%, в том числе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - на 65%. В штатном расписании медицинского учреждения утверждены 2,0 ставки врача-кардиолога поликлиники. Прием ведет врач-кардиолог Ноякшева Наталья Александровна, внутренний совместитель по указанной должности, работающий в пределах 0,5 ставки», - уточнили медики.

Они подчеркнули, что администрация больницы глубоко заинтересована в решении проблемы дефицита кадров и предпринимает все меры, чтобы его преодолеть.

«Но решить кадровый вопрос сиюминутно за один день и даже год не получится. На это необходимы не только время и финансовые вложения, но и работа, направленная на повышение престижа профессии врача. Надеемся, что полная укомплектованность состоится к 2024 году», - резюмировали представители больницы.

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