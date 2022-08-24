Российский союз строителей поздравил «Термодом»

24.08.2022 | 15:10

Строители продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником. Холдинг «Термодом», который сегодня строит больше полутора сотен тысяч квадратных метров жилья в Пензе и за ее пределами, а также объекты социальной важности для региона, лично поздравили представители Российского союза строителей.

Заместитель исполнительного директора РСС Константин Буравлев посетил один из главных проектов «Термодома» - Город Спутник и выразил благодарность за увиденное.

«Для меня это другая Пенза, современнейшая, гордая, красивая. И создатели такой Пензы - эта замечательная компания и все вы», - обратился Константин Буравлев к сотрудникам холдинга «Термодом».

Важную роль каждого члена трехтысячного коллектива подчеркнул и руководитель «Термодома» Рафик Ибрагимов.

«Благодаря нашему огромному и слаженному коллективу мы добьемся и еще больших успехов», - отметил заслуженный строитель России.