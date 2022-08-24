Общество

Пензенцы отметили День таланта, занимаясь любимыми делами

Печать
Telegram

Про таких людей говорят: им дано - внешность, великолепный голос. Саакануш Мурадян пока еще только студентка, будущий лингвист, но своим призванием считает пение. О том, что она талантлива, девушка говорит не стесняясь, но даром считает совсем не вокальные данные.

«Упорство и то, что у меня есть очень большая мечта и целеустремленность», - отметила певица.

Талантливых людей не так уж мало, но иметь какие-либо способности - лишь полдела. Правильно распорядиться даром от природы получается не у всех. Саакануш закончила музыкальную школу, училась и в Армении, и в России. Из-за частых переездов постоянно менялись преподаватели. В какой-то степени девушка - самоучка. Без педагогов она регулярно занимается вокалом, ведь талант не должен пропадать.

«Есть люди талантливые, а есть способные. Эти таланты и способности можно развить, просто на кого-то уходит больше времени, на кого-то - меньше», - рассказала специалист по работе с иностранными студентами Мария Мельникова.

Но перед тем еще необходимо выявить у человека талант, что не так уж и легко. Михаил Крюков работает с самими способными. Он состоит в тренерском штабе женской сборной России по мини-футболу. Быть в команде - мечта каждого игрока. Но для этого совершенно необязательно быть невероятно одаренным - целеустремленности вполне достаточно.

«Много историй о том, когда обладают большим желанием играть и попасть в команду сначала Высшей лиги, потом - в сборную. За счет большого желания и трудолюбия добиваются того, что попадают в сборную и играют на хорошем уровне», - сообщил тренер женской сборной России по мини-футболу Михаил Крюков.

А если все же человек талантлив, то крайне важно правильно его воспитать. В первую очередь - чтобы не навредить.

«Если человеку дано, то я его просто направляю и создаю определенную среду, практически стараюсь не трогать, чтобы не испортить. Ему и так дано голы забивать, зачем что-то менять? Не надо. Я просто направлю, подскажу где-то, и все», - подчеркнул Михаил Крюков.

День таланта отмечают и футболисты, и певцы, и строители, и воспитатели. Ведь неважно, в какой сфере работает человек, главное - полностью отдавать себя любимому делу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 
Гость||

Талант-это способности, помноженные на труд. Научное определение.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте