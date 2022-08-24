73% новых случаев COVID-19 в регионе приходится на Пензу

В среду, 24 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 227 случаях COVID-19, подтвердившихся за последние сутки. 36 человек отправились на лечение в стационары.
165 раз диагноз «коронавирусная инфекция» поставили в Пензе - это 73% всех выявленных случаев.
19 человек заболели в Сердобском районе, 10 - в Пензенском.
Менее чем по 10 заболевших - в ЗАТО Заречный (7) и в 9 районах: Бессоновском (6), Земетчинском и Тамалинском (по 4), Мокшанском (3), Белинском, Нижнеломовском и Спасском (по 2), Городищенском, Никольском и Пачелмском (по 1).
Общее количество случаев заражения с начала эпидемии в Пензенской области достигло 192 203. За это время зарегистрировано 183 114 случаев выздоровления и 6 027 - смерти пациентов с CОVID-19. Последние 2 летальных исхода зафиксированы за минувший день.
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penzainform.ru писал(a):Они думали ковид как простудка. В итоге будут мариноваться в душных палатах в жару.