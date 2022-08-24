Общество

73% новых случаев COVID-19 в регионе приходится на Пензу

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В среду, 24 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 227 случаях COVID-19, подтвердившихся за последние сутки. 36 человек отправились на лечение в стационары.

165 раз диагноз «коронавирусная инфекция» поставили в Пензе - это 73% всех выявленных случаев.

19 человек заболели в Сердобском районе, 10 - в Пензенском.

Менее чем по 10 заболевших - в ЗАТО Заречный (7) и в 9 районах: Бессоновском (6), Земетчинском и Тамалинском (по 4), Мокшанском (3), Белинском, Нижнеломовском и Спасском (по 2), Городищенском, Никольском и Пачелмском (по 1).

Общее количество случаев заражения с начала эпидемии в Пензенской области достигло 192 203. За это время зарегистрировано 183 114 случаев выздоровления и 6 027 - смерти пациентов с CОVID-19. Последние 2 летальных исхода зафиксированы за минувший день.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

36 человек отправились на лечение в стационары.
Они думали ковид как простудка. В итоге будут мариноваться в душных палатах в жару.

Имя: Гость
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