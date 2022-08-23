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Общество

Зареченцам рассказали, можно ли будет добраться до Пензы через Ахуны

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На прямой линии, которую провел глава Заречного Олег Климанов во вторник, 23 августа, один из горожан задал вопрос: «Рядом с нами - прекрасный микрорайон Ахуны с открытым бассейном, храмом, другими объектами. Но попасть туда можно только через центр Пензы. Когда-то был проект троллейбусного маршрута из Заречного в Пензу через Ахуны. Можно ли реализовать его сейчас?».

Глава Заречного ответил, что на самом деле подобного проекта не было. «Дальше разговоров, причем очень давних, дело не пошло», - напомнил он.

Тем не менее надежда на сообщение Заречного с областным центром через Ахуны есть. Как пояснил Олег Климанов, с начала 2022 года организацией маршрутов занимается Министерство транспорта Пензенской области. Муниципалитеты собирают заявки от населения и готовят свои предложения по реструктуризации маршрутной сети Пензенской агломерации.

«Этот процесс сейчас идет. В Пензенской области действует организация, которая будет устанавливать и регулировать маршруты, чтобы было удобно пользоваться всем жителям области, в том числе жителям Заречного. Мы сейчас готовим и отправляем предложения жителей. Надеемся, что в начале 2023 года эти маршруты будут скорректированы», - уточнил он.

Глава закрытого города пообещал дать задание рассмотреть организацию маршрута через Ахунскую проходную.

«Если это будет целесообразно, такой маршрут вполне может появиться», - резюмировал он.

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Гость||

А нечего зареченцам туда попадать.

Гость||

Пусть у себя сидят,зазаборники.

Гость||

Хана Ахунам

Имя: Гость
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