Общество

Осень по расписанию: жара в Пензенской области скоро пройдет

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Пензенцы наслаждаются финалом лета. Его последний месяц удивляет горожан погодой. Обычно нестабильный и уже довольно прохладный, август в 2022-м ведет себя по-другому. Никаких осадков, на градусниках - за 30. Температура держится с первых чисел и пока не собирается отступать. На пляжах - масса отдыхающих

«Хорошая погода и хорошая вода», - отметил мужчина.

«Нравится! Тепло, хорошо, можно купаться. Очень теплый август», - рассказала девушка.

87-летняя Клавдия Петровна тоже не стала отказывать себе в удовольствии.

«В моей жизни, это, наверное, первый такой август, хотя жизнь у меня длинная», - подчеркнула она.

Медики говорят, что августовский зной далеко не всем на пользу. В такое время обостряются хронические болезни, скачет давление, возникают боли в сердце. Даже не жалующийся на здоровье человек на пляже может погибнуть. Вода не успевает прогреться прохладными ночами и к разнице температур воздуха и воды нужно быть готовым.

«На солнце произошло сильное расширение периферических сосудов, а когда погружаются в ледяную воду, то происходит резкий спазм и сосуды, например, сердца могут не выдержать. То же самое - с сосудами головного мозга. Может возникнуть сердечно-сосудистая катастрофа в виде острого инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения», - предупредила главный внештатный специалист по терапии минздрава области Елена Матвеева.

Часть горожан отмечает: уровень многих водоемов региона стал ниже. До пересыхания рек, как в некоторых странах Европы, не дошло, но воды стало меньше и она приобрела неприятный зеленый цвет из-за большого количества водорослей.

По прогнозам синоптиков, превратиться в пустыню Пензенская область не успеет - жара продержится еще около недели, а осень с дождями придет строго по расписанию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Клавдия Петровна молодец

Гость||

05-07 у меня привстал

Гость||

На первом скриншоте вся суть толстопятого «отдыха». Лёжа на животе на жухлой траве возле непригодного для купания водоёма пялясь в телефон.

Гость||

Числа десятого начнется отопительный сезон? Или гуманно подождут до пятнадцатого?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

87-летняя Клавдия Петровна тоже не стала отказывать себе в удовольствии.

«В моей жизни, это, наверное, первый такой август, хотя жизнь у меня длинная», - подчеркнула она.

Классический пример памяти как у рыбки.

Гость||

18:35,ну а где маргиналам отдыхать?

Гость||

Гость писал(a):

Числа десятого начнется отопительный сезон? Или гуманно подождут до пятнадцатого?
Отопительный период 2022-2023 стартует как и положено в сентябре под всхлипы замерзающего населения.

Гость||

Гость писал(a):

у меня привстал
На Клавдию Петровну на 3 скрине?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

воды стало меньше и она приобрела неприятный зеленый цвет из-за большого количества водорослей
А почему в Пензенском водохранилище не борются с разрастанием водорослей? Мы как бы эту воду пьём.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По прогнозам синоптиков, превратиться в пустыню Пензенская область не успеет - жара продержится еще около недели, а осень с дождями придет строго по расписанию.
Неворотова брякнула?

Имя: Гость
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