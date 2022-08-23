Осень по расписанию: жара в Пензенской области скоро пройдет

23.08.2022 | 18:12

Пензенцы наслаждаются финалом лета. Его последний месяц удивляет горожан погодой. Обычно нестабильный и уже довольно прохладный, август в 2022-м ведет себя по-другому. Никаких осадков, на градусниках - за 30. Температура держится с первых чисел и пока не собирается отступать. На пляжах - масса отдыхающих

«Хорошая погода и хорошая вода», - отметил мужчина.

«Нравится! Тепло, хорошо, можно купаться. Очень теплый август», - рассказала девушка.

87-летняя Клавдия Петровна тоже не стала отказывать себе в удовольствии.

«В моей жизни, это, наверное, первый такой август, хотя жизнь у меня длинная», - подчеркнула она.

Медики говорят, что августовский зной далеко не всем на пользу. В такое время обостряются хронические болезни, скачет давление, возникают боли в сердце. Даже не жалующийся на здоровье человек на пляже может погибнуть. Вода не успевает прогреться прохладными ночами и к разнице температур воздуха и воды нужно быть готовым.

«На солнце произошло сильное расширение периферических сосудов, а когда погружаются в ледяную воду, то происходит резкий спазм и сосуды, например, сердца могут не выдержать. То же самое - с сосудами головного мозга. Может возникнуть сердечно-сосудистая катастрофа в виде острого инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения», - предупредила главный внештатный специалист по терапии минздрава области Елена Матвеева.

Часть горожан отмечает: уровень многих водоемов региона стал ниже. До пересыхания рек, как в некоторых странах Европы, не дошло, но воды стало меньше и она приобрела неприятный зеленый цвет из-за большого количества водорослей.

По прогнозам синоптиков, превратиться в пустыню Пензенская область не успеет - жара продержится еще около недели, а осень с дождями придет строго по расписанию.