Захолустье 1990-х: пензячка возмутилась разрухой на Калинина

18.08.2022 | 08:47

Жительница Пензы раскритиковала местных чиновников за удручающее состояние, в котором находится улица Калинина. Пост опубликовали в сообществе «ЗП - Злой Пензенец | Пенза» во «ВКонтакте».

«Прогулка по улице Калинина добавит много впечатлений гостям города. Ведь наши городские и районные власти разрухой не удивить. Запущенные газоны, мусор, который дворники не убирают, а заметают в высокую траву на обочине, под крыльцом каждого магазинчика - куча мусора еще с прошлого года, разноперые выгоревшие вывески, облезлая краска, засохшие цветы в вазонах», - перечислила женщина.

Она выложила несколько фото, демонстрирующих положение дел.

«Ну красота же - для съемок фильма «А мы живем в захолустье 90-х». Позор нашего городка!» - возмутилась пензячка.

Еще один житель города напомнил, что и тротуары на этой улице разбиты.

«Окраина, что же хотите, теперь не элитный район», - констатировал другой пензенец.