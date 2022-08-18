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Глас народа

Захолустье 1990-х: пензячка возмутилась разрухой на Калинина

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Жительница Пензы раскритиковала местных чиновников за удручающее состояние, в котором находится улица Калинина. Пост опубликовали в сообществе «ЗП - Злой Пензенец | Пенза» во «ВКонтакте».

«Прогулка по улице Калинина добавит много впечатлений гостям города. Ведь наши городские и районные власти разрухой не удивить. Запущенные газоны, мусор, который дворники не убирают, а заметают в высокую траву на обочине, под крыльцом каждого магазинчика - куча мусора еще с прошлого года, разноперые выгоревшие вывески, облезлая краска, засохшие цветы в вазонах», - перечислила женщина.

Она выложила несколько фото, демонстрирующих положение дел.

«Ну красота же - для съемок фильма «А мы живем в захолустье 90-х». Позор нашего городка!» - возмутилась пензячка.

Еще один житель города напомнил, что и тротуары на этой улице разбиты.

«Окраина, что же хотите, теперь не элитный район», - констатировал другой пензенец.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Прогулка по улице Калинина добавит много впечатлений гостям города.
Туристов и гостей города отведут к церви на Советской площади и символу коррупции и гомосексуализма - химере дыряврго Иван-коня. На Вашу улицу не поведут,не переживайте...

Гость||

И на там на тротуарах наглецы очень любят свои помойные авто бросать.

Быдлота думает, раз тротуар широкий - это парковка для его жоповозки

Гость||

Гость писал(a):

И на там на тротуарах наглецы очень любят свои помойные авто бросать.
Это толерантное отношение ГИБДД к нарушителям...

Гость||

Ну и дыра

Гость||

время, над ним мы не властны

Имя: Гость
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