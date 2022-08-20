Названы число и география новых случаев COVID в Пензенской области

20.08.2022 | 12:31

В субботу, 20 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 182 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 34 человека госпитализировано.

На Пензу приходится 123 (68%) заболевших. В других муниципалитетах их количество выражено однозначными числами.

Так, в Заречном подтверждено 8 случаев коронавирусной инфекции, в Бессоновском и Пензенском районах - по 7, в Каменском - 5, в Башмаковском и Тамалинском - по 4, в Бековском и Кузнецком - по 3, в Вадинском, Земетчинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском - по 2.

По 1 человеку заболело в Белинском, Лопатинском, Никольском и Сосновоборском районах.

Общее количество случаев заболевания с начала эпидемии в регионе достигло 191 257. За это время зарегистрировано 182 977 выздоровевших (в том числе 31 человек выписался 19 августа) и 6 021 летальных исхода (из них 2 - за минувший день).