Сетевое издание|18+|Суббота|20 авг 2022|14:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

Названы число и география новых случаев COVID в Пензенской области

Печать
Telegram

В субботу, 20 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 182 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 34 человека госпитализировано.

На Пензу приходится 123 (68%) заболевших. В других муниципалитетах их количество выражено однозначными числами.

Так, в Заречном подтверждено 8 случаев коронавирусной инфекции, в Бессоновском и Пензенском районах - по 7, в Каменском - 5, в Башмаковском и Тамалинском - по 4, в Бековском и Кузнецком - по 3, в Вадинском, Земетчинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском - по 2.

По 1 человеку заболело в Белинском, Лопатинском, Никольском и Сосновоборском районах.

Общее количество случаев заболевания с начала эпидемии в регионе достигло 191 257. За это время зарегистрировано 182 977 выздоровевших (в том числе 31 человек выписался 19 августа) и 6 021 летальных исхода (из них 2 - за минувший день).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте