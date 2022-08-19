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Общество

В селе Николаевка устроили праздник в день Второго Спаса

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День Преображения Господня знаком с малых лет каждому еще и как сладкий народный праздник. Издавна на Яблочный Спас пекут пироги и блины, а также освящают фрукты в церкви.

«Этот праздник совпадает у нас со сбором урожая. Как правило, люди несут начатки своего урожая, в том числе яблоки, в благодарение Богу», - сообщил настоятель храма Иоанна Богослова иерей Павел Бачурин (с. Богословка).

В селе Николаевка совсем недавно открылся Михайловский редут - точная копия торгового форта на Аляске. В день Второго Спаса в часовне прошла служба, батюшка освятил яблоки, которые принесли жители. Не обошелся праздник без народных гуляний.

Пока самые активные пускались в пляс, остальные предпочли наслаждаться концертной программой сидя. Перед зрителями выступили пензенские творческие коллективы.

У мероприятия есть и просветительская сторона. Представители Русского географического общества провели для гостей экскурсию по постройкам редута. Они надеются, что скоро это место станет популярным историко-культурным центром.

«Чтобы территория активно развивалась и привлекался туризм. Если будет это, то и село будет развиваться, и инфраструктура села, тем более оно является родиной знаменитого путешественника Лаврентия Алексеевича Загоскина», - рассказал заместитель председателя областного отделения РГО Демид Ермишин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

какая же гремучая смесь православие тут батюшка и Христоса приплетают к михайловскому редуту, я в шоке от осознания всего этого

Гость||

так все герои в России из батюшек. Это новый ТРЕНД!

Имя: Гость
Комментарий:

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