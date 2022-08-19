В селе Николаевка устроили праздник в день Второго Спаса

19.08.2022 | 20:24

День Преображения Господня знаком с малых лет каждому еще и как сладкий народный праздник. Издавна на Яблочный Спас пекут пироги и блины, а также освящают фрукты в церкви.

«Этот праздник совпадает у нас со сбором урожая. Как правило, люди несут начатки своего урожая, в том числе яблоки, в благодарение Богу», - сообщил настоятель храма Иоанна Богослова иерей Павел Бачурин (с. Богословка).

В селе Николаевка совсем недавно открылся Михайловский редут - точная копия торгового форта на Аляске. В день Второго Спаса в часовне прошла служба, батюшка освятил яблоки, которые принесли жители. Не обошелся праздник без народных гуляний.

Пока самые активные пускались в пляс, остальные предпочли наслаждаться концертной программой сидя. Перед зрителями выступили пензенские творческие коллективы.

У мероприятия есть и просветительская сторона. Представители Русского географического общества провели для гостей экскурсию по постройкам редута. Они надеются, что скоро это место станет популярным историко-культурным центром.

«Чтобы территория активно развивалась и привлекался туризм. Если будет это, то и село будет развиваться, и инфраструктура села, тем более оно является родиной знаменитого путешественника Лаврентия Алексеевича Загоскина», - рассказал заместитель председателя областного отделения РГО Демид Ермишин.