В Пензенской области уменьшилось число жертв нападений клещей

18.08.2022 | 15:25

В течение последней недели в Пензенской области за помощью к медикам обратились 32 человека, укушенных клещами, в том числе 9 детей. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было 50, среди них 11 детей.

Данные на четверг, 18 августа, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 210 человек, в том числе 478 детей.

В лабораториях за неделю исследовали 37 снятых с людей членистоногих, в 5 из них нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Всего с начала сезона проведено 1 190 исследований, в 207 кровососах (17,4%) оказались боррелии.

Число случаев боррелиоза осталось неизменным - 32 (по 1 в Наровчатском, Башмаковском и Мокшанском районах, 2 - в Пензенском и 27 - в Пензе).