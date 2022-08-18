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Общество

В Пензенской области уменьшилось число жертв нападений клещей

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В течение последней недели в Пензенской области за помощью к медикам обратились 32 человека, укушенных клещами, в том числе 9 детей. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было 50, среди них 11 детей.

Данные на четверг, 18 августа, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 210 человек, в том числе 478 детей.

В лабораториях за неделю исследовали 37 снятых с людей членистоногих, в 5 из них нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Всего с начала сезона проведено 1 190 исследований, в 207 кровососах (17,4%) оказались боррелии.

Число случаев боррелиоза осталось неизменным - 32 (по 1 в Наровчатском, Башмаковском и Мокшанском районах, 2 - в Пензенском и 27 - в Пензе).

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Источник — фото pixabay.com
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