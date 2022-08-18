Пензячка через прокуратуру добилась увеличения пособия на ребенка

18.08.2022 | 13:24

В Пензенском районе ущемили права 6-летнего ребенка на получение помощи от государства. Мать обратилась с заявлением в областную прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что женщина подала в управление соцзащиты Пензенского района заявление о назначении выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Ее размер специалисты определили как 50% региональной величины прожиточного минимума на детей. Деньги матери должны были перечисляться с 1 апреля 2022-го по 31 марта 2023-го.

Женщину не удовлетворил размер пособия, и она направила жалобу в министерство труда, социальной защиты и демографии региона. Его сотрудники рассмотрели документ и указали на правомерность расчета. Тогда пензячка обратилась в прокуратуру.

Там установили, что размер пособия определили неправильно - не учитывая положения законодательства о порядке расчета среднедушевого дохода семьи.

«По итогам проверки министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области внесено представление», - рассказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Размер выплаты пересмотрели, теперь она составляет 100% прожиточного минимума. Должностное лицо минтруда привлекли к дисциплинарной ответственности.