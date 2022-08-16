В Кузнецке рассказали, как идет ремонт Вокзальной улицы

16.08.2022 | 15:24

В Кузнецке подходит к концу капитальный ремонт дороги на Вокзальной улице протяженностью 176 метров. Подрядчик уже начал укладывать основной слой асфальта.

На этом участке предусмотрено не только новое дорожное полотно, но и тротуары вдоль школы № 6, что весьма важно перед началом учебного года.

Также решена проблема с пешеходной дорожкой от МЭЦ «Юность» до ледового катка «Арена», которая ежегодно подтапливалась во время сезонных дождей. В перспективе асфальтную крошку, которая была здесь уложена, заменит полноценный асфальт.

«После завершения работ на Вокзальной подрядчик приступит к асфальтированию участка улицы Строителей», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В июле во втором по величине городе Пензенской области наблюдалась задержка с ремонтом дорог. Это объяснялось отсутствием асфальта. С запуском асфальтового завода ситуация изменилась в лучшую сторону.