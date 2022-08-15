Область вошла в список регионов с высокой аварийностью на дорогах

15.08.2022 | 10:14

Пензенская область оказалась в двадцатке регионов РФ с высокой аварийностью на дорогах, заняв 71-е место из 85.

Рейтинг опубликовали эксперты ria.ru.

Согласно данным, в Пензенской области за январь-июнь на 100 тыс. автомобилей пришлось 123,2 ДТП с пострадавшими. Это на 7,2% меньше, чем за тот же период 2021-го.

Число жителей региона, получивших травмы в авариях, - 67,5 на 100 тыс. населения.

Согласно выводам специалистов, меньше всего аварий с пострадавшими случилось на дорогах в Чеченской республике (15,6 на 100 тыс. машин, число ДТП сократилось на 42,2% по сравнению с январем-июнем 2021-го), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (44,2 на 100 тыс. автомобилей).

Наиболее аварийными стали Амурская область (164,0 на 100 тыс. машин) и Республика Тыва (240,0).

В целом в России за полгода снизилось количество ДТП, в которых люди получили травмы.

«На 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших - на 3,1%, раненых - на 7,2%», - уточняет ria.ru.