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Общество

Область вошла в список регионов с высокой аварийностью на дорогах

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Пензенская область оказалась в двадцатке регионов РФ с высокой аварийностью на дорогах, заняв 71-е место из 85.

Рейтинг опубликовали эксперты ria.ru.

Согласно данным, в Пензенской области за январь-июнь на 100 тыс. автомобилей пришлось 123,2 ДТП с пострадавшими. Это на 7,2% меньше, чем за тот же период 2021-го.

Число жителей региона, получивших травмы в авариях, - 67,5 на 100 тыс. населения.

Согласно выводам специалистов, меньше всего аварий с пострадавшими случилось на дорогах в Чеченской республике (15,6 на 100 тыс. машин, число ДТП сократилось на 42,2% по сравнению с январем-июнем 2021-го), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (44,2 на 100 тыс. автомобилей).

Наиболее аварийными стали Амурская область (164,0 на 100 тыс. машин) и Республика Тыва (240,0).

В целом в России за полгода снизилось количество ДТП, в которых люди получили травмы.

«На 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших - на 3,1%, раненых - на 7,2%», - уточняет ria.ru.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

грузолеты фуры, камазы без тормозов просто офигели в городе и на трассах, летят шипче гегковушек не думая что тонны весят и страшные послекдствия от них, с этим надо что то делать

Гость||

Это результат разгрома ДПС ГИБДД. Сократили ниже нормативного предела. Инспекторов этой службы на дорогах практически не видно! Поэтому такой результат. Водители вспоминают Правила только когда видят инспекторов. ВОССТАНОВИТЕ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНСПЕКТОРОВ ДПС ГИБДД!

Гость||

Что завыли, взятки уменьшились? Зато с камер штрафы в разы больше без всяких протоколов

Гость||

Побъют машины, накупят Москвичей и гонять не получится.

Гость||

Дураков в крае сурском на 100 лет вперед припасено.

Гость||

буртасы издревле отличались непрошибаемой тупостью и лихой придурью.

Гость||

Пьянь пишет

Гость||

Очередное ДОСТИЖЕНИЕ эффективных менеджеров! Да, кстати, губернатор с главным гаишником - ИСТОРИКИ!

Гость||

71 место из 85 это далеко не первая двадцатка

Гость||

Я всегда думал что двадцатка это номера с 1 до 20

Гость||

Шматков был замом у Курчатова так что не удивительно. У нас при них на дорогах чудовищный бардак.

Гость||

Всё просто. ГИБДД не работает. В Пензе массовое несоблюдение ПДД. В центре каждаю 10 машина едет на "красный", все тротуары заставлены машинами, пешеходов уже перестали пропускать и т.д.

Власть в Пензе вообще недееспособна!

Гость||

Гость писал(a):

Всё просто. ГИБДД не работает. В Пензе массовое несоблюдение ПДД. В центре каждаю 10 машина едет на "красный", все тротуары заставлены машинами, пешеходов уже перестали пропускать и т.д.

Власть в Пензе вообще недееспособна!

Пешеходы совсем с ума сошли от собственной безнаказанности:

https://www.penzainform.ru/autohams/2022/08/15/v_penze_za_20_sekund_tri_peshehoda_narushili_pdd.html#lastComment

Гость||

Если осваивать бюджет через установку заборов и не понижать скорость на городских улицах чего еще ожидать?деградация система не направлена на формирование безопасной среды и безопасных улиц

Имя: Гость
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