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Общество

В Пензастате подсчитали количество строителей

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В Пензенской области в сфере строительства задействовано почти 2 000 организаций. В них трудятся свыше 8 500 человек.

Такую информацию обнародовал Пензастат, приурочив ее ко Дню строителя, который отмечается в воскресенье, 14 августа.

84,4% введенных в эксплуатацию в январе - июне зданий - жилые дома. Также в регионе строятся помещения сельскохозяйственного назначения, предприятия торговли, общетоварные склады, школы, детские сады, медучреждения.

«До 2022 года наблюдался прирост введенного жилья, благодаря чему Пензенская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе по обеспеченности жильем граждан», - отметили в Пензастате.

За первое полугодие построено 2 370 новых квартир общей площадью 248,7 тыс. кв. м.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ничего не понятно. Доходы у людей падают, цены на квартиры растут. На какие такие денежки эти квартиры покупаются?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области в сфере строительства задействовано почти 2 000 организаций. В них трудятся свыше 8 500 человек
Это все официально?8500 тыс человек на 455,4 тыс. квадратных метров как то не реально?Сколько серых трудовых кадров не учтено?с серыми зарплатами?Сколько погибло строителей на рабочем месте?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«До 2022 года наблюдался прирост введенного жилья, благодаря чему Пензенская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе по обеспеченности жильем граждан», - отметили в Пензастате.
До 2022 года?А сейчас что хуже стало?А Пензастат не ответит на сколько снизилась доступность жилья?

Гость||

На бюджетные деньги и покупаются. В 2021 году жилищные условия улучшили 27000 тружеников прокуратуры. А ещё у нас есть СК РФ, нацгвардия, полиция, ВС, ФСБ, Роскомнадзор, здравнадзор, обрнадзор,ФНС,Пенсфонд и мн.др. Да и врачам с учителями перерадает

Гость||

А для кого строят?для педагога или врача?или водителя?Силовики и управленцы, ипотека спасают стройку от обвала.При этом область вымирает?

Гость||

8500 чел:2000 орг.=4,2 чел. Результат: в одной организации работают в среднем 4 человека, включая директора. Спрашивается в задачнике, где здесь ложь, кого обманываем?

Гость||

Директор, главбух, замдир и работяга Иа-иа!

Имя: Гость
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