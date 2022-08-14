В Пензастате подсчитали количество строителей

14.08.2022 | 13:01

В Пензенской области в сфере строительства задействовано почти 2 000 организаций. В них трудятся свыше 8 500 человек.

Такую информацию обнародовал Пензастат, приурочив ее ко Дню строителя, который отмечается в воскресенье, 14 августа.

84,4% введенных в эксплуатацию в январе - июне зданий - жилые дома. Также в регионе строятся помещения сельскохозяйственного назначения, предприятия торговли, общетоварные склады, школы, детские сады, медучреждения.

«До 2022 года наблюдался прирост введенного жилья, благодаря чему Пензенская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе по обеспеченности жильем граждан», - отметили в Пензастате.

За первое полугодие построено 2 370 новых квартир общей площадью 248,7 тыс. кв. м.