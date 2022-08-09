В пензенскую больницу поступили 3 кровати стоимостью более 1 млн руб.

09.08.2022 | 09:02

В отделение нейрореанимации пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина поступили три функциональные кровати DHC общей стоимостью более 1 млн рублей.

Особенность оборудования заключается в том, что все части конструкции подвижны. Благодаря этому пациента можно поднять на нужную высоту, чтобы провести манипуляции. Кроме того, больных можно при необходимости перевозить. А рентгенопрозрачная зона позволяет делать рентгеновский снимок, не перекладывая человека.

В комплекте с кроватью идет регулируемый по высоте столик, есть дополнительный валик для смены положения тела пациента. Управление кроватью производится четырьмя дублирующими друг друга пультами: два внешних и два встроены в бортик кровати. Сам пациент также может управлять положением тела и пригласить при необходимости медперсонал.

В ближайшее время кровати будут обработаны и введены в эксплуатацию.

«Прежние кровати несколько устарели по своему функционалу. Их передадут в иные отделения больницы, где многофункциональность кроватей не так важна», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.