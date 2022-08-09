Общество

В пензенскую больницу поступили 3 кровати стоимостью более 1 млн руб.

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В отделение нейрореанимации пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина поступили три функциональные кровати DHC общей стоимостью более 1 млн рублей.

Особенность оборудования заключается в том, что все части конструкции подвижны. Благодаря этому пациента можно поднять на нужную высоту, чтобы провести манипуляции. Кроме того, больных можно при необходимости перевозить. А рентгенопрозрачная зона позволяет делать рентгеновский снимок, не перекладывая человека.

В комплекте с кроватью идет регулируемый по высоте столик, есть дополнительный валик для смены положения тела пациента. Управление кроватью производится четырьмя дублирующими друг друга пультами: два внешних и два встроены в бортик кровати. Сам пациент также может управлять положением тела и пригласить при необходимости медперсонал.

В ближайшее время кровати будут обработаны и введены в эксплуатацию.

«Прежние кровати несколько устарели по своему функционалу. Их передадут в иные отделения больницы, где многофункциональность кроватей не так важна», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Их только для блатных теперь будут использовать, как пить дать!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отделение нейрореанимации пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина поступили три функциональные кровати DHC общей стоимостью более 1 млн рублей.
Главное самому в шестую не поступить.

Имя: Гость
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