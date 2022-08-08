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Общество

В Пензенской области растет суточная заболеваемость коронавирусом

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В Пензенской области за сутки зарегистрировали 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

7-го числа подтвердилось 62 случая, 6-го - 64, 5-го - 66.

41 новый пациент прибавился в Пензе, 5 - в Тамалинском районе, 4 - в ЗАТО Заречный.

Также в суточную статистику вошли Пачелмский, Кузнецкий (по 3 случая инфекции), Каменский, Мокшанский, Нижнеломовский, Башмаковский (по 2), Спасский, Белинский, Бессоновский, Земетчинский, Сердобский и Сосновоборский (по 1) районы.

Госпитализировали 31 заразившегося.

За сутки медики выписали 12 человек и зарегистрировали 2 новые смерти от коронавирусной пневмонии.

Всего случаев COVID-19 - 189 623, выздоровевших - 182 664, умерших - 6 004, добавили в оперативном штабе региона.

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Гость||

Ой, да наплевать всем на это ОРВИ

Гость||

Скачи себе мимо

Гость||

Конечно, раньше хоть как-то лечили, потому что медики зарплаты получали огромные в качестве доплат, а сейчас доплаты ковидные отменили. Желание лечить, похоже, тоже отменилось.

Гость||

Гость писал(a):

Скачи себе мимо
а ты что типа поскакать готов как прикажет партия, подпевая новая волна новая волна

Гость||

Как эти сказки надоели!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Конечно, раньше хоть как-то лечили, потому что медики зарплаты получали огромные в качестве доплат, а сейчас доплаты ковидные отменили. Желание лечить, похоже, тоже отменилось.
от чего лечили от гриппа этого или полугриппа? просто распиаренный ими же вирус который всегда был и есть и будет для сбора бабла

Гость||

Скачи давай

Гость||

Закаляйся, если хочешь быть здоров, также спиртом промывайся, и забудь про докторов, в реке холодной утопляйся, если хочешь быть здоров...

Гость||

13.34 Ты походу только и можешь, скакать и давать, на большее мозгов не хватает!

Гость||

Гость писал(a):

Скачи давай
А как же он поскачет, если у него скакалку отобрали?

Гость||

врачи рвачи опять бабло захотели прошлое пропотали,давай вирус вставай поднимайся пора пора

Имя: Гость
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