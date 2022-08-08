В Пензенской области растет суточная заболеваемость коронавирусом

08.08.2022 | 13:19

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

7-го числа подтвердилось 62 случая, 6-го - 64, 5-го - 66.

41 новый пациент прибавился в Пензе, 5 - в Тамалинском районе, 4 - в ЗАТО Заречный.

Также в суточную статистику вошли Пачелмский, Кузнецкий (по 3 случая инфекции), Каменский, Мокшанский, Нижнеломовский, Башмаковский (по 2), Спасский, Белинский, Бессоновский, Земетчинский, Сердобский и Сосновоборский (по 1) районы.

Госпитализировали 31 заразившегося.

За сутки медики выписали 12 человек и зарегистрировали 2 новые смерти от коронавирусной пневмонии.

Всего случаев COVID-19 - 189 623, выздоровевших - 182 664, умерших - 6 004, добавили в оперативном штабе региона.