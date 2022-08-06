В Пензенской области вольер для полувольных оленей расширят на 30 га

06.08.2022 | 13:24

В Никольском лесхозе расширяют вольер для европейских оленей, живущих в полувольных условиях. Он станет более комфортным для обитания и размножения животных.

С этой целью меняют столбы, закупили новую сетку с фиксированным узлом, сконструированную специально для ограждения оленей.

«Работы будут проводиться до сентября, в итоге площадь вольера увеличится на 30 га», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, в лесхозе полностью выполнен план по заготовке кормов для диких животных, содержащихся в вольерном хозяйстве. Сотрудники запасли порядка 25 тонн сена - это позволит обеспечить животных сухими кормами на весь сезон.

Подкормка диких животных начинается с наступлением холодов, в ноябре, и продолжается до апреля.

В Никольском лесхозе живут как пятнистые, так и благородные европейские олени. Последних привезли несколько лет назад из Ростовской области для разностороннего обогащения охотничье-промысловых ресурсов. Новоселы неплохо себя чувствуют и дают потомство.

Год назад, в августе 2021-го, была опубликована видеозапись подкормки оленей. На кадрах грациозные животные, увидев инспектора, не бросаются прочь, а, напротив, дружно устремляются к нему - уже привыкли получать корм из рук человека.