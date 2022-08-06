Августовская суета: родители начали готовиться к учебному году

06.08.2022 | 18:31

Головокружительные сборы в школу. Последний месяц лета для детей и их родителей - время суеты, приготовлений к учебе.

Пока на ярмарках и в магазинах посетителей не очень много. Кто-то еще с отдыха не вернулся, кто-то ждет зарплату, ведь собрать ребенка в школу - удовольствие не из дешевых. Но мамы и папы стараются изо всех сил, чтобы у их сыновей и дочерей было все самое-самое.

«Пускай будет даже подороже, но, надеюсь, качественнее», - отметила мама первоклассницы Надежда.

«Сарафан с запахом - выбор многих школьниц, он очень удобен для занятий физкультурой: расстегнула две пуговицы - и свободна, переодеваешься в спортивную форму. Есть жилеты», - рассказала и показала продавец Мария Пунда.

От разнообразия моделей школьной формы, представленных сейчас, глаза разбегаются. Фасоны, цвета - главное, чтобы сидело хорошо и соответствовало дресс-коду, принятому в образовательной организации.

«У нас фиолетовая рубашка, юбка и туфли», - перечислила ученица школы № 78 г. Пензы Екатерина Кизилова.

Походы по магазинам - для детворы сигнал к тому, что каникулы заканчиваются, скоро нужно будет складывать портфель и заполнять дневник, решать примеры на уроках и делать домашнее задание.

«Я иду в пятый класс, там новые учителя. Вообще, страшно идти туда. В прошлом году были чаще всего четверки и очень редко тройки, двоек не было, пятерки тоже были», - вспомнил ученик школы № 222 г. Заречного Артем Бузыкин.

Об успеваемости в новом году Артем еще подумает, а вот сейчас надо успеть купить все к школе, чтобы наслаждаться последними неделями каникул.