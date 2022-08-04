Автолюбительница из Городищенского района накатала штрафов на 86 000

04.08.2022 | 14:10

Нарушительница ПДД из Городищенского района едва не потеряла свою машину. Транспортное средство арестовали за долги.

У городищенских приставов на принудительном исполнении находилось 136 исполнительных производств о взыскании штрафов, которые выписали автолюбительнице. Общая сумма составляла 86 000 рублей.

Уплачивать штрафы женщина не собиралась.

Приставы выяснили, что нарушительница владеет недвижимостью и автомобилем. Машину какое-то время должнице удавалось прятать, но служители закона нашли транспортное средство, арестовали, а после передали на реализацию.

«Должница тут же явилась в городищенское подразделение судебных приставов и погасила задолженность полностью. В результате имущество было отозвано с реализации, а исполнительные производства о взыскании штрафов ГИБДД были окончены фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.