Общество

Автолюбительница из Городищенского района накатала штрафов на 86 000

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Нарушительница ПДД из Городищенского района едва не потеряла свою машину. Транспортное средство арестовали за долги.

У городищенских приставов на принудительном исполнении находилось 136 исполнительных производств о взыскании штрафов, которые выписали автолюбительнице. Общая сумма составляла 86 000 рублей.

Уплачивать штрафы женщина не собиралась.

Приставы выяснили, что нарушительница владеет недвижимостью и автомобилем. Машину какое-то время должнице удавалось прятать, но служители закона нашли транспортное средство, арестовали, а после передали на реализацию.

«Должница тут же явилась в городищенское подразделение судебных приставов и погасила задолженность полностью. В результате имущество было отозвано с реализации, а исполнительные производства о взыскании штрафов ГИБДД были окончены фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Гость||

В Заречный ее. Пусть ей там по башке молотком стукнут.

Гость||

По-хорошему, за систематическое нарушение ПДД - т.е. за подвергание опасности жизни других участников дорожного движения - нужно прав лишать. Пожизненно. У таких людей с головой явно не в порядке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на принудительном исполнении находилось 136 исполнительных производств
Таких прав лишать нужно. Она плевать хотела на ПДД, она потенциальная убийца.

Гость||

находилось 136 исполнительных

Тётя неХОРОШая какая,СТОЛЬКО наХВАТАТЬ.....

Имя: Гость
Комментарий:

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