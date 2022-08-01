В Пензе пока не решили вопрос оснащения ПЭТ-центра

01.08.2022 | 16:44

В Пензе создание центра ПЭТ/КТ при онкодиспансере все еще находится на стадии планирования. Пациентам приходится ездить на исследование в другие города.

Об этом на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» написала пользовательница Нина К.

«Нам, больным онкологией, очень тяжело ездить на ПЭТ/КТ в другие города. И, конечно же, очень накладно. Очень ждем, чтобы у нас поскорее сделали», - высказалась пензячка.

Представитель правительства области ответил женщине, что по-прежнему открытым является вопрос оснащения такого центра. Его решение требует значительных финансовых затрат (несколько сотен миллионов рублей).

«Ранее предварительно достигнутые договоренности с инвесторами не дошли до завершения. В настоящее время в федеральный центр со стороны правительства Пензенской области направлено обращение об оказании содействия в вопросе выделения денежных средств для приобретения дорогостоящего оборудования. Поскольку этот вопрос требует детальной проработки со всех сторон, его решение может быть продлено», - пояснили пользовательнице.

Вопрос создания ПЭТ-центра при областном онкодиспансере обсуждался еще при губернаторе Иване Белозерцеве в 2019 году. В таком учреждении проводили бы радиотерапию пациентам со злокачественными новообразованиями, а также высокоточную диагностику опухолей и предопухолевых заболеваний: магнитно-резонансную томографию, позитрон-эмиссионную и компьютерную томографию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию.

Передовые технологии хотели внедрить при расширении онкологического диспансера.

В июле 2022-го об этом говорил губернатор Олег Мельниченко.

«Нам нужно кардинальным образом менять ситуацию с областным онкологическим диспансером, строить, как это было запланировано, хирургический корпус и центр ПЭТ/КТ-диагностики. Чтобы ускорить процесс, рассмотрите возможность работы в рамках государственно-частного партнерства. Наша главная цель - ранняя диагностика онкологических заболеваний, правильная организация лечения и снижение смертности», - резюмировал глава региона.