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Общество

В Богословке ФОК открытого типа планируют сдать до сентября

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На первый взгляд, сделать предстоит еще много. Но министр физкультуры и спорта Евгения Бочкарева говорит, все самое сложное при сооружении нового объекта в Богословке уже позади. Скоро будут готовы футбольное поле, беговые дорожки, возникнут зоны для занятий баскетболом, волейболом и площадка для сдачи ГТО. Однако трудностей оказалось немало. Главной стали финансы.

«Произошло удорожание строительных материалов, но со всем этим можно справиться, если работать командой, как мы и делаем. Оборудования закуплено на 26 миллионов. Здесь будет искусственная трава, ворота, перечень большой. Конечно же, подготовка основания и монтаж оборудования лежит на финансировании региона - это около 26 миллионов», - сообщила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

После осмотра объекта министром, рабочие моменты обсуждались с исполняющей обязанности главы администрации Богословского сельсовета Светланой Капленковой.

«Мы сдали документы, замечания, присланные нам», - пояснила она.

Елена Чепасова давно наблюдает за строительством на территории Богословской школы. У сельской жительницы подрастает четверо внуков, и женщина уже представляет, как будет вместе с ними заниматься на новой площадке. Другого спортивного объекта в Богословке нет.

«Мы очень рады, это благое дело. Не надо лишний раз ездить в город, тратиться», - отметила Елена Чепасова.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Богословке планируют сдать до начала нового учебного года. Его общая стоимость больше 50 миллионов рублей. А в будущем не совсем такие, но похожие объекты планируют возвести в Сердобске и Колышлейском районе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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