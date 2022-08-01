Пензенцам рассказали о последствиях бессимптомного COVID-19 у детей

01.08.2022 | 09:35

Последствия перенесенного коронавируса у детей и подростков могут быть очень серьезными. О них рассказала врач-педиатр городской детской поликлиники Марина Исаенко.

«Самое грозное - мультисистемный воспалительный синдром, при котором возникает поражение легких, почек, кишечника, головного мозга, именно это осложнение в некоторых случаях приводит к летальному исходу у детей. По сути, это аномальный иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, но проявляется он не сразу, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», - пояснила она.

При этом, по ее словам, чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме, то есть каких-либо проявлений заболевания не было. Предугадать развитие мультисистемного воспалительного синдрома невозможно.

О том, что ребенок перенес коронавирус, могут свидетельствовать хроническая усталость, нарушения памяти, боли в голове, нарушение сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость на протяжении нескольких месяцев.

COVID-19 дает нагрузку на миокард, из-за чего появляются симптомы аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний, способные привести к развитию сердечной недостаточности; может повлиять на органы эндокринной системы, нарушив обмен веществ в детском организме; поразить почки и суставы. Иногда долгое время держится температура 37-37,9 градуса.

«К сожалению, так как данная проблема еще мало изучена, нет точной статистики и четких способов борьбы с постковидным синдромом у пациентов младшего возраста», - констатировала Марина Исаенко.

Она посоветовала родителям следить за соблюдением режима дня и отдыха, достаточным сном ребенка, правильным, здоровым и сбалансированным питанием, физической нагрузкой (плавание, лечебная физкультура, массажи), вакцинопрофилактикой.