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Общество

В кузнецкой детской больнице подростков прививают от COVID-19

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В Кузнецкой межрайонной детской больнице прививку против новой коронавирусной инфекции сделали уже 210 подросткам. Из них 128 - юные жители Кузнецка, 82 - Кузнецкого района.

Сейчас разрешена вакцинация детей от 12 до 17 лет включительно. Для детей до 15 лет вакцинация проводится только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. С 15 лет ребенок сам может принять решение о вакцинации - с обязательным информированием родителей или законного представителя.

Иммунизация проводится отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), состоящей из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день в мышцу плеча, как и взрослым.

Возможны побочные явления: быстро проходящее незначительное повышение температуры, утомляемость, болезненность в месте инъекции. Противопоказания - тяжелые аллергические реакции в прошлом, повышение чувствительности к какому-либо компоненту препарата, аутоиммунные заболевания. Кроме того, прививку не делают на фоне повышения температуры, острого заболевания и обострения хронической болезни.

«Прививку можно сделать в детской поликлинике бесплатно, предварительно записавшись по телефону 8 (84157) 3-37-01. Перед проведением вакцинации ребенка осмотрит врач-педиатр и при отсутствии противопоказаний направит в прививочный кабинет», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецкой межрайонной детской больнице прививку против новой коронавирусной инфекции сделали уже 210 подросткам. Из них 128 - юные жители Кузнецка, 82 - Кузнецкого района.
От таких новостей мракобесов рвёт в клочья.

Имя: Гость
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