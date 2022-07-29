Общество

Пензенской школе № 59 присвоили имя Евгения Паролина

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В пятницу, 29 июля, на сессии регионального парламента депутаты присвоили пензенской школе № 59 имя первого директора Терновской школы № 1 Евгения Паролина.

Законопроект представила и. о. министра образования Пензенской области Гузяль Баткаева. В пояснительной записке к нему говорится, что Евгений Павлович - один из немногих директоров школ, воевавший и имеющий ордена за мужество и героизм, кавалер ордена Славы III степени, участвовал в кровопролитных боях на Волховском и Ленинградском фронтах.

Он одним из первых в свое время получил медаль «За доблестный труд», был новатором и лидером своего времени в развитии профориентационной работы, инициатором создания профильных отрядов, впоследствии - профильных классов в области самолетостроения, военного и гражданского пилотирования, a также других направлений.

Имя Евгения Паролина включено в энциклопедию Пензенской области. Сейчас в школе действует музей его имени, а волонтерский отряд педагогов и школьников ухаживает за могилой директора.

«B микрорайоне Терновка имя Евгения Павловича Паролина высоко уважаемо, чтимо и не забываемо жителями, бывшими учениками, педагогами», - подчеркнула Гюзяль Баткаева.

Депутаты приняли законопроект.

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