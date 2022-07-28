С начала сезона к медикам обратились 1 060 укушенных клещами пензенцев

28.07.2022 | 14:35

За минувшую неделю в медицинские организации Пензенской области обратилось 50 человек, укушенных клещами, в том числе 28 детей. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было 58, из них 24 ребенка.

Данные на четверг, 28 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 060 человек, в том числе 437 детей.

В лабораториях за неделю исследовали 98 снятых с людей членистоногих, в 16 из которых нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона проведено 1 046 исследований, в 169 кровососах (16,6%) оказались боррелии.

Новые факты боррелиоза за неделю не выявлены. С января по июнь в регионе зафиксировано 19 случаев заболевания (1 - в Наровчатском районе, 2 - в Пензенском, 16 - в областном центре).

Специалисты призывают жителей области соблюдать правила ношения одежды и применять акарицидные средства и репелленты на заклещенных территориях.