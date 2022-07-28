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Общество

+51: Новые случаи COVID выявлены в Пензе, Заречном и 10 районах

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В четверг, 28 июля, региональный оперштаб сообщил о 51 диагнозе «коронавирусная инфекция», подтвержденном за минувшие сутки. 14 человек отправлены на лечение в стационары больниц.

28 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Пензе, по 5 - в Городищенском и Пензенском районах, 4 - в Заречном.

2 человека заболели в Никольском районе, по 1 - в Бессоновском, Земетчинском, Иссинском, Кузнецком, Нижнеломовском, Тамалинском, Шемышейском районах.

Общее количество случаев заболевания с начала пандемии в Пензенской области достигло 188 988. За это время скончались 5 986 пациентов, в том числе один за минувший день. Выздоровели 182 482 инфицированных.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне.

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Гость||

Вы хоть начните писать уже, кто по второму кругу пошел, или это все, кто остался и не переболел еще.

Гость||

Губернатор! Вводи масочный режим!

Гость||

опять врачи рвачи головы приподнимают

Имя: Гость
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