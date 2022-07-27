Общество

Кузнечане протестуют против возведения асфальтного завода

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от кузнечанина, обратившегося от имени жителей микрорайона Солнечного.

«Вблизи жилых домов запустили асфальтовый завод. Еще на этапе его строительства мы обратились в прокуратуру Пензенской области с целью инициировать проверку по факту несоблюдения санитарной зоны строящегося объекта от жилых строений. Данное обращение было перенаправлено для рассмотрения в прокуратуру г. Кузнецка, откуда ответа никакого не последовало», - сообщил горожанин.

Он прислал копию обращения в надзорный орган, которое подписали более 20 человек. В нем указывается, что предприятие размещается на расстоянии менее 500 метров от жилых домов на улицах Жигулевской, Ладожской, Загородной.

«При работе АБЗ в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния, оксиды углерода и азота, сернистый ангидрит (диоксид серы), углеводороды, в том числе полициклические», - перечисляется в обращении.

Также в документе указывается, что для производства асфальтобетона на стационарных заводах санитарно-защитная зона должна составлять 500 м, тогда как до жилых домов на Ладожской и Жигулевской от завода менее 400 м.

Кузнечане усмотрели в этом нарушение законодательства и попросили пресечь строительство завода.

Редакция сделала запрос в администрацию Кузнецка. В ответе, подписанном мэром Сергеем Златогорским, сообщается, что асфальтный завод - это частный инвестиционный проект, реализованный на частной территории со статусом «земли промышленности». Рядом располагаются производства, предполагающие наличие санитарной зоны, а расстояние до ближайших домов превышает 350 м.

«Смонтированный асфальтный завод является мобильным комплексом, для его сборки и эксплуатации запрос разрешения на строительство и его выдача не требуется. Конструктивно на современном асфальтном заводе предусмотрен контур обеспечения экологической безопасности. Фактически выбросами в атмосферу являются только продукты горения газа, используемого для нагревания смеси», - поясняется в письме администрации Кузнецка.

Также в ответе уточняется, что владелец завода заключил договор со специализированной организацией на исследование соблюдения экологических норм в процессе деятельности.

«По результатам будут определены необходимость и параметры установления защитно-санитарной зоны. Имеющаяся на данный момент в администрации города Кузнецка информация не содержит признаков нанесения ущерба экологии и гражданам. Вопрос на контроле администрации», - завершается ответ, в котором также указано, что прокуратура со своей стороны проводит проверку по обращению граждан.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кузнечане протестуют против возведения асфальтного завода
Натравите на них Росгвардию. Это будет очень скрепно.

Гость||

Такие предприятия нужно строить на окраине города далеко от жилых строений, как будто места больше нет, нужно людям вредить.

Гость||

А чо они протестуют? Всегда будет свежий асфальт! Это же хорошо!

Гость||

Всегда будут свежие выбросы в воздухе это плохо.

Гость||

Где же протестующие? Народу я не вижу.. в если на видео снять и выложить это в интернете, это у жителей Кузнецка называется ПРОТЕСТ? Ну тогда можно сказать что жители Кузннйка, Вы живёте в самом чистом городе. Снимайте дальше, раз такие у Вас протесты... ухахачусь.. ну народец у НАС..

Обхохочешься, блин ПРОТЕСТУЮЩИЕ..

Гость||

Ребята, вы когда говорите про окрайну города что почему типо близко, подумайте как обычным рабочим добираться?

Гость||

Это как раньше люди были против азс шумилкина около парка в центре. Все равно втюрили. Место отдыха,рядом госучреждения, и заправка..чудно.

Имя: Гость
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