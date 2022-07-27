Кузнечане протестуют против возведения асфальтного завода

27.07.2022 | 12:19

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от кузнечанина, обратившегося от имени жителей микрорайона Солнечного.

«Вблизи жилых домов запустили асфальтовый завод. Еще на этапе его строительства мы обратились в прокуратуру Пензенской области с целью инициировать проверку по факту несоблюдения санитарной зоны строящегося объекта от жилых строений. Данное обращение было перенаправлено для рассмотрения в прокуратуру г. Кузнецка, откуда ответа никакого не последовало», - сообщил горожанин.

Он прислал копию обращения в надзорный орган, которое подписали более 20 человек. В нем указывается, что предприятие размещается на расстоянии менее 500 метров от жилых домов на улицах Жигулевской, Ладожской, Загородной.

«При работе АБЗ в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния, оксиды углерода и азота, сернистый ангидрит (диоксид серы), углеводороды, в том числе полициклические», - перечисляется в обращении.

Также в документе указывается, что для производства асфальтобетона на стационарных заводах санитарно-защитная зона должна составлять 500 м, тогда как до жилых домов на Ладожской и Жигулевской от завода менее 400 м.

Кузнечане усмотрели в этом нарушение законодательства и попросили пресечь строительство завода.

Редакция сделала запрос в администрацию Кузнецка. В ответе, подписанном мэром Сергеем Златогорским, сообщается, что асфальтный завод - это частный инвестиционный проект, реализованный на частной территории со статусом «земли промышленности». Рядом располагаются производства, предполагающие наличие санитарной зоны, а расстояние до ближайших домов превышает 350 м.

«Смонтированный асфальтный завод является мобильным комплексом, для его сборки и эксплуатации запрос разрешения на строительство и его выдача не требуется. Конструктивно на современном асфальтном заводе предусмотрен контур обеспечения экологической безопасности. Фактически выбросами в атмосферу являются только продукты горения газа, используемого для нагревания смеси», - поясняется в письме администрации Кузнецка.

Также в ответе уточняется, что владелец завода заключил договор со специализированной организацией на исследование соблюдения экологических норм в процессе деятельности.

«По результатам будут определены необходимость и параметры установления защитно-санитарной зоны. Имеющаяся на данный момент в администрации города Кузнецка информация не содержит признаков нанесения ущерба экологии и гражданам. Вопрос на контроле администрации», - завершается ответ, в котором также указано, что прокуратура со своей стороны проводит проверку по обращению граждан.