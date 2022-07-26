Общество

Жильцы дома на Ударной опасаются, что он сложится в любой момент

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Расселение запланировано на следующий год, но у людей из дома на Ударной, 34, который угрожает их жизни и здоровью, нет уверенности, что доживут. Над лестницей - опасный участок, где на голову может упасть кусок штукатурки. Виновата дырявая кровля. Крыша течь начала давно, некоторые листы старого железа вообще едва держатся. Влага свободно попадает внутрь.

«Дыра небольшая, но во время дождя из нее льется потоком, по стене стекает на кабель», - показала жительница дома.

Управляющая компания в курсе дел, но ремонтировать крышу специалисты не хотят. Дом убыточный, да и включен в программу расселения. Видимо, из-за этого ничего не делают.

«Заявки поданы, реакции нет. На моей памяти крышу не латали ни разу, хотя обещали в апреле. Каждый год обещания идут», - рассказала активистка.

На Ударной, 34, случается то одно, то другое. Хозяйка одной из комнат не выдержала и, к счастью, съехала, иначе могло произойти страшное. Разрушение продолжается.

«Доски уже отваливаются. Как дождь - так все льется», - пояснила жительница дома.

Владелица квадратных метров отдала ключи соседке, поскольку сама не может так часто ездить, чтобы следить за жильем. А присмотр нужен, иначе затопит первый этаж.

«Я даже не убираю ведра. И песок сыплется, и вода льется. Каждый день песок убираю, во всех емкостях он», - констатировала женщина.

Жильцы переживают, как бы дом вообще не сложился. Долгожданный 2023 год, на который намечено переселение, для них может не наступить.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

А не боитесь,что в Зарю сошлют? Там тоже дома с трещинами...

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