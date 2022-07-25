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Общество

«Отпетые мошенники» поздравили Город Спутник с 15-летием

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Городу Спутнику исполнилось 15 лет. В честь очередной важной даты застройщик микрорайона - строительный холдинг «Термодом» - приготовил подарок жителям и гостям Спутника. На сцене фонтанной площади выступили «Отпетые мошенники».

Легендарная группа продолжает гастролировать и зажигать на площадках страны. Так вышло и в этот раз. Эмоции и драйв под стать яркой жизни в Спутнике.

«Очень красивое место, особенно набережная. Говорили, что похоже на Сочи, это действительно так», - оценили Спутник артисты.

«Отпетые мошенники» закрывали большой музыкальный концерт. Вечером на их выступление собралось несколько тысяч человек.

День рождения не закончился одним днем. 30 июля жителей и гостей Города Спутника ждет фестиваль фейерверков - одно из самых зрелищных шоу, которые когда-либо происходили в Пензенской области. Подробности - в афише на penza-sputnik.ru.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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