«Отпетые мошенники» поздравили Город Спутник с 15-летием

25.07.2022 | 16:58

Городу Спутнику исполнилось 15 лет. В честь очередной важной даты застройщик микрорайона - строительный холдинг «Термодом» - приготовил подарок жителям и гостям Спутника. На сцене фонтанной площади выступили «Отпетые мошенники».

Легендарная группа продолжает гастролировать и зажигать на площадках страны. Так вышло и в этот раз. Эмоции и драйв под стать яркой жизни в Спутнике.

«Очень красивое место, особенно набережная. Говорили, что похоже на Сочи, это действительно так», - оценили Спутник артисты.

«Отпетые мошенники» закрывали большой музыкальный концерт. Вечером на их выступление собралось несколько тысяч человек.

День рождения не закончился одним днем. 30 июля жителей и гостей Города Спутника ждет фестиваль фейерверков - одно из самых зрелищных шоу, которые когда-либо происходили в Пензенской области. Подробности - в афише на penza-sputnik.ru.