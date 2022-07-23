Продавцы из Пензы рассказали в День торговли о своей работе

23.07.2022 | 18:00

В отличие от многих других продавцов, Дарья Бурганова не гонится за количеством посетителей - кому надо, тот ее найдет. Она шьет головные уборы и одежду, а все образцы выставляет в социальных сетях. Виртуальные покупатели могут выбрать понравившуюся ткань, прислать свои мерки и сделать заказ. Для успешных торговых отношений Дарье вполне достаточно одного телефона.

«Сегодня уже поступил заказа. Девушка находится в положении, ей нужен костюм - толстовка и брюки - под тип фигуры. Обговариваем с ней, как поступим, как снимем мерки, чтобы костюм был удобен, чтобы в нем она могла чувствовать себя комфортно», - онлайн-продавец.

Общение с покупателями происходит в чате - и поздно вечером, и рано утром, когда большинство магазинов закрыто.

Сейчас, когда через интернет практически можно купить все-что угодно, торговля в реальных магазинах все равно кипит. Людям нравится потрогать, померить товар, и, оказывается, многим важно хотя бы просто переброситься парой фраз.

«Если неприветливый, я уйду и не буду с ним общаться!» - заявила покупательница.

Дипломированный продавец Инна Клочкова в сфере услуг работает 20 лет, пойдя по стопам матери.

«Покупатели разные, нужно и поговорить, и уговорить, подход к каждому нужен», - отметила продавец.

«Есть люди, которые обвешивают. Если меня обвесили один раз, я к такому больше не подхожу», - сделала выводы горожанка.

Такого отношения к покупателям не приемлет уроженец солнечного Узбекистана Ферузбек Хурбоев. Нечестные деньги он называет грязными: их нельзя нести в семью, они не принесут счастья, так же как и выручка за некачественный товар. Зато постоянные покупатели удостаиваются особых комплиментов.

«Добираю товар и просто им дарю, мне нравится. И они довольные, и я доволен», - пояснил Ферузбек Хурбоев.

Если и считать главным двигателем торговли рекламу, то топливом во все времена считается хорошее общение, даже если оно виртуальное, честность и качество товара.