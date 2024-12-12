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Ликбез

Можно ли вернуть в магазин товар, если он не пригодился?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я приобрел товар, но он мне уже не нужен. Имею ли я право его вернуть?

Ответ специалиста

Закон «О защите прав потребителей» дает потребителю право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При этом товар может не подойти по определенным критериям:

- по форме;

- по цвету;

- по фасону;

- по размеру;

- по габаритам.

Согласно статье 25 закона «О защите прав потребителей», если товар отсутствует в день обращения потребителя у данного продавца, возможен возврат денежных средств в течение 3 дней.

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