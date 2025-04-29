Ликбез

Нужно ли платить за разбитую бутылку в магазине?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Разбил бутылку в магазине: она стояла на полке, а я задел плечом. В итоге возник спор, должен ли я за нее платить. Я не отдал деньги, сотрудники вызвали полицию и составили акт, сказали, будут разбираться. Кто в этой ситуации прав?

Ответ специалиста

Вашу вину в произошедшем еще нужно доказать, поэтому решение не платить на месте было правильным.

«Возможно, в торговом зале между рядами слишком мало места, не вытерли пол или хрупкий предмет лежал на краю полки. Тогда ответственность лежит на магазине», - отметили эксперты портала «Объясняем.рф».

В подобных ситуациях специалисты советуют действовать так:

- позвать на место сотрудников, все им рассказать и попросить проверить камеры;

- если на вашей виновности будут настаивать, требуйте составить акт о порче товара, с подробным описанием произошедшего (его должны подписать свидетели).

Оплачивать испорченный товар на месте вас заставлять не вправе. Сначала сотрудники торговой точки должны вызвать полицию, а после этого обращаться в суд.

«Возместить ущерб придется, если магазин докажет, что товар испортился по вашей вине. Например, вы уронили его, бегали по торговому залу или неосторожно обращались с тележкой», - рассказали специалисты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте