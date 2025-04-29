Нужно ли платить за разбитую бутылку в магазине?

29.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Разбил бутылку в магазине: она стояла на полке, а я задел плечом. В итоге возник спор, должен ли я за нее платить. Я не отдал деньги, сотрудники вызвали полицию и составили акт, сказали, будут разбираться. Кто в этой ситуации прав?

Ответ специалиста

Вашу вину в произошедшем еще нужно доказать, поэтому решение не платить на месте было правильным.

«Возможно, в торговом зале между рядами слишком мало места, не вытерли пол или хрупкий предмет лежал на краю полки. Тогда ответственность лежит на магазине», - отметили эксперты портала «Объясняем.рф».

В подобных ситуациях специалисты советуют действовать так:

- позвать на место сотрудников, все им рассказать и попросить проверить камеры;

- если на вашей виновности будут настаивать, требуйте составить акт о порче товара, с подробным описанием произошедшего (его должны подписать свидетели).

Оплачивать испорченный товар на месте вас заставлять не вправе. Сначала сотрудники торговой точки должны вызвать полицию, а после этого обращаться в суд.

«Возместить ущерб придется, если магазин докажет, что товар испортился по вашей вине. Например, вы уронили его, бегали по торговому залу или неосторожно обращались с тележкой», - рассказали специалисты.