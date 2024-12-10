Вопрос от интернет-пользователя
Как правильно выбрать обогреватель и что делать, чтобы ничего не сгорело?
Ответ специалиста
Даже если в квартире есть центральное отопление, зимой может быть холодно, особенно при сильных морозах. В таких случаях пригодится обогреватель. Как выбрать устройство и безопасно пользоваться им, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Есть несколько видов обогревателей.
МАСЛЯНЫЙ
Внутри него - минеральное масло, которое долго сохраняет тепло. Он может работать постоянно, так как отключается, когда температура в комнате достигает заданных параметров, и включается при похолодании.
Плюсы:
- долго держит тепло;
- тихо работает.
Минусы:
- медленно нагревается;
- сам по себе тяжелый (6-9 кг).
КОНВЕКТОР
В этом обогревателе холодный воздух заходит снизу, нагревается и поднимается вверх.
Плюсы:
- можно повесить на стену;
- легкий (некоторые модели - до 4 кг);
- потребляет меньше электричества, чем большинство других моделей.
Минусы:
- долго греет большие помещения;
- быстро остывает после выключения;
- может возникнуть запах из-за пыли на нагревательном элементе.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
Название говорит за себя: внутри устройства есть вентилятор, который нагревает воздух.
Плюсы:
- компактный, можно носить с собой;
- быстро прогревает помещение.
Минусы:
- большое потребление электроэнергии;
- работает шумно;
- сушит воздух.
ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Он нагревает предметы в комнате, а не сам воздух. Хорошо подходит для открытых веранд.
Плюсы:
- работает тихо;
- эффективен на открытых площадках;
- потребляет мало электроэнергии.
Минусы:
- малоэффективен в помещениях с высокой мебелью;
- температура быстро падает после отключения;
- сушит кожу при длительном использовании.
При выборе обогревателя стоит обратить внимание на дополнительные функции: автоотключение, термостат, таймер, удаленное управление, увлажнение. Если есть дети или животные, выбирайте модели с автоматическим выключением при падении.
Какой бы обогреватель вы ни выбрали, важно соблюдать технику безопасности:
- не ставьте обогреватель в загроможденных местах или рядом с занавесками;
- не накрывайте прибор и не сушите на нем вещи;
- регулярно очищайте от пыли;
- не ставьте тяжелые предметы на провод;
- не включайте на ночь и не оставляйте без присмотра.
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