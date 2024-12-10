10.12.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как правильно выбрать обогреватель и что делать, чтобы ничего не сгорело?

Ответ специалиста

Даже если в квартире есть центральное отопление, зимой может быть холодно, особенно при сильных морозах. В таких случаях пригодится обогреватель. Как выбрать устройство и безопасно пользоваться им, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Есть несколько видов обогревателей.

МАСЛЯНЫЙ

Внутри него - минеральное масло, которое долго сохраняет тепло. Он может работать постоянно, так как отключается, когда температура в комнате достигает заданных параметров, и включается при похолодании.

Плюсы:

- долго держит тепло;

- тихо работает.

Минусы:

- медленно нагревается;

- сам по себе тяжелый (6-9 кг).

КОНВЕКТОР

В этом обогревателе холодный воздух заходит снизу, нагревается и поднимается вверх.

Плюсы:

- можно повесить на стену;

- легкий (некоторые модели - до 4 кг);

- потребляет меньше электричества, чем большинство других моделей.

Минусы:

- долго греет большие помещения;

- быстро остывает после выключения;

- может возникнуть запах из-за пыли на нагревательном элементе.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Название говорит за себя: внутри устройства есть вентилятор, который нагревает воздух.

Плюсы:

- компактный, можно носить с собой;

- быстро прогревает помещение.

Минусы:

- большое потребление электроэнергии;

- работает шумно;

- сушит воздух.

ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Он нагревает предметы в комнате, а не сам воздух. Хорошо подходит для открытых веранд.

Плюсы:

- работает тихо;

- эффективен на открытых площадках;

- потребляет мало электроэнергии.

Минусы:

- малоэффективен в помещениях с высокой мебелью;

- температура быстро падает после отключения;

- сушит кожу при длительном использовании.

При выборе обогревателя стоит обратить внимание на дополнительные функции: автоотключение, термостат, таймер, удаленное управление, увлажнение. Если есть дети или животные, выбирайте модели с автоматическим выключением при падении.

Какой бы обогреватель вы ни выбрали, важно соблюдать технику безопасности:

- не ставьте обогреватель в загроможденных местах или рядом с занавесками;

- не накрывайте прибор и не сушите на нем вещи;

- регулярно очищайте от пыли;

- не ставьте тяжелые предметы на провод;

- не включайте на ночь и не оставляйте без присмотра.