Пензенские спасатели напомнили родителям о правиле четырех «не»

23.07.2022 | 13:38

Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили жителям региона об основных опасностях, подстерегающих детей во время каникул.

В первую очередь это ДТП. У детей еще нет личного опыта, поэтому знания о правильном поведении на дороге должны исходить непосредственно от родителей, которые к тому же должны подкреплять их собственным примером.

«Один лишь переход на красный свет за руку с папой может свести на нет все полученные до этого момента знания по безопасности дорожного движения», - предупреждают спасатели.

Опасности подстерегают детей и подростков не только на проезжей части. Очень важно объяснить ребенку, что разговаривать с незнакомыми людьми нельзя ни при каких условиях. С самых малых лет дети должны запомнить так называемое правило четырех «не»:

- не разговаривать с незнакомцами;

- не садиться к незнакомцу в машину;

- не играть по дороге из школы домой;

- не гулять с наступлением темноты.

«Объясните ребенку, что незнакомец - это любой человек, которого не знает сам ребенок. Он может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать «я его не знаю!» - дают советы эксперты.

Ребенок должен твердо знать: ни при каких обстоятельствах родители не пришлют за ним в детсад, школу или во двор неизвестного ему человека. Если он подойдет, то, кем бы ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.

Необходимо приучить детей соблюдать еще несколько правил. Уходя из дома, они должны сообщать, куда направляются и как с ними связаться, а перед выходом из гостей, кино, кафе и других мест необходимо предупредить о том родителей. И ни в коем случае не входить в подъезд или лифт с незнакомыми людьми.