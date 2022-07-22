В Арбекове из-за аварии до 27 июля ограничат подачу горячей воды

Напротив здания № 7 на проспекте Строителей появился фонтан, огороженный металлическими щитами со стороны пешеходного тротуара. Видимо, это место у коммунальных служб уже было на примете, и вот час пробил: труба дала о себе знать.
«У меня около дома такая же. Все перерыли, воды горячей нет», - пожаловалась пензячка.
«Частенько у них тут. Когда хожу, без конца проблемы какие-то», - отметила горожанка.
Над местом прорыва появилась радуга, но прохожим совсем не до ее созерцания - быстрее бы обойти коммунальный фонтан стороной.
Повреждение произошло на ветхом трубопроводе. Как пояснили в ресурсоснабжающей компании, в чьем ведении эти сети, в связи с проведением ремонтных работ на участке до 27 июля будет ограничена подача горячей воды в микрорайоне Арбеково.
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penzainform.ru писал(a):"В АрбековО"