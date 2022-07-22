Общество

В Арбекове из-за аварии до 27 июля ограничат подачу горячей воды

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Напротив здания № 7 на проспекте Строителей появился фонтан, огороженный металлическими щитами со стороны пешеходного тротуара. Видимо, это место у коммунальных служб уже было на примете, и вот час пробил: труба дала о себе знать.

«У меня около дома такая же. Все перерыли, воды горячей нет», - пожаловалась пензячка.

«Частенько у них тут. Когда хожу, без конца проблемы какие-то», - отметила горожанка.

Над местом прорыва появилась радуга, но прохожим совсем не до ее созерцания - быстрее бы обойти коммунальный фонтан стороной.

Повреждение произошло на ветхом трубопроводе. Как пояснили в ресурсоснабжающей компании, в чьем ведении эти сети, в связи с проведением ремонтных работ на участке до 27 июля будет ограничена подача горячей воды в микрорайоне Арбеково.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В АрбековЕ из-за аварии до 27 июля ограничат подачу горячей воды
"В АрбековО"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У меня около дома такая же. Все перерыли, воды горячей нет», - пожаловалась пензячка.
А чаво пензячку запикали? Неужели цензура?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

это место у коммунальных служб уже было на примете, и вот час пробил
Амагедон! Час пробил!!!

Вам бы книжки писать...

Гость||

Гость писал(a):

"В АрбековО"
Молодец! А утром много спишь.

Гость||

А это прорыв или порыв?

Гость||

Я в воду глядел.

Имя: Гость
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