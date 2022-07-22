В Арбекове из-за аварии до 27 июля ограничат подачу горячей воды

22.07.2022 | 18:51

Напротив здания № 7 на проспекте Строителей появился фонтан, огороженный металлическими щитами со стороны пешеходного тротуара. Видимо, это место у коммунальных служб уже было на примете, и вот час пробил: труба дала о себе знать.

«У меня около дома такая же. Все перерыли, воды горячей нет», - пожаловалась пензячка.

«Частенько у них тут. Когда хожу, без конца проблемы какие-то», - отметила горожанка.

Над местом прорыва появилась радуга, но прохожим совсем не до ее созерцания - быстрее бы обойти коммунальный фонтан стороной.

Повреждение произошло на ветхом трубопроводе. Как пояснили в ресурсоснабжающей компании, в чьем ведении эти сети, в связи с проведением ремонтных работ на участке до 27 июля будет ограничена подача горячей воды в микрорайоне Арбеково.