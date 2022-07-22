Общество

На ул. Лермонтова вскрыли десятки метров нового асфальта и грунта

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В пятницу, 22 июля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Николай, удивленный тем, как ведется ремонт улицы Лермонтова на участке напротив перинатального центра.

«10 дней назад сюда привезли землю и засыпали ею пространство между дорогой и тротуаром. Готовились делать газон. Все выровняли, а теперь раскопали и стали тянуть кабель. В одном месте около остановки подрыли под бордюром. Он просто в воздухе висит. Переходил дорогу с детьми, пришлось лезть по свежей земле», - рассказал мужчина.

На неделе стало известно, что подрядная организация, выполняющая ремонт, повредила силовой кабель, из-за чего возникла необходимость в его замене.

Однако масштабы работы, которую придется переделывать, оказались крупными: часть свежеуложенного асфальта на тротуаре и грунт под газон вскрыли, траншея растянулась на несколько десятков метров.

«После замены кабеля будет восстановлено асфальтовое покрытие. Работы выполняются в рамках заключенного контракта без выделения дополнительных средств из бюджета. Объект еще не принят и находится на контроле Департамента ЖКХ города Пензы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в мэрии.

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Гость||

Одно лечим - другое калечим.

Гость||

Отлично.тысячи бордюров там прекрасно расположатся.

Имя: Гость
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