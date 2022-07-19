В Пензе рассказали о ягодах в День пирожков с малиновым вареньем

19.07.2022 | 21:17

19 июля - День пирожков с малиновым вареньем. Праздник довольно «молодой» - его начали отмечать в 2015 году, - но уже обрел своих почитателей. Мало кто не любит поднять себе настроение сладкой выпечкой, тем более пирожки - исконно русское блюдо. Гастрономическая дата приходится на разгар летнего месяца, так что спелые ягоды можно найти везде.

«Как раз уже становится тепло, солнышка побольше, начинает поспевать малина. Мешают только дожди», - рассказала жительница Пензы Лидия Чередова.

Проще прийти на любой из городских рынков, где на каждой полке найдутся ягоды разных сортов. Продавцы обязательно подскажут, какие лучше приобрести.

«Черная, красная, желтая малина; ежевика будет позже, через неделю-две, она крупнее немножко», - отметила жительница Пензы Лилия Потапова.

«Пирожки не пеку. Я стала ленивая, мне много лет», - поделилась жительница Пензы Валентина Степанова.

Конечно, в этот день больше ценятся собственноручно приготовленные, однако найти свежую выпечку с малиновой начинкой легко можно найти на прилавках магазинов и в пекарнях.