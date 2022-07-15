Общество

В регионе проверили 2 500 человек в ходе рейда «Нелегал-2022»

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В одно из пензенских кафе сотрудники полиции пришли в порядке плановой проверки документов у иностранных гостей региона. Те, у кого они при себе и в порядке, продолжили трапезу, остальные отправились в отделение для дальнейшего разбирательства. Возможно, их привлекут к ответственности.

«В период с 27 июня по 4 июля текущего года на территории Пензенской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2022». Сотрудниками полиции при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и Росгвардии осуществлены проверки 636 мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами», - сообщил заместитель начальника отдела УВМ УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.

Всего за время проведения рейда было проверено 2 500 человек на предмет законности пребывания на территории региона. В итоге сотрудники миграционной службы выявили 191 нарушителя, возбуждено 3 уголовных дела. По 19 незаконным мигрантам принято решение о выдворении их на родину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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