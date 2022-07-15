В Пензенской области выросло число ДТП из-за отсутствия разметки

За 6 месяцев 2022 года в Пензенской области на федеральных и региональных дорогах зарегистрировали 83 ДТП, в которых 24 человека погибли, 98 - получили различные травмы. Это больше, чем за аналогичный период 2021-го.
Эти цифры были озвучены в областном минстрое в четверг, 14 июля, на совещании с участием руководителей дорожных организаций.
На региональных участках в половине случаев причиной ДТП стали отсутствие дорожной разметки, недочеты зимнего содержания, отсутствие качественного освещения.
«Дорожная разметка - это основной элемент безопасности! В срок до 20 июля восстановить разметку, где это необходимо, и устранить замечания. Кураторам управления - лично проверить!» - поручил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.
В самой Пензе с разметкой тоже не все в порядке. По словам директора городского департамента ЖКХ Ильдара Усманова, все работы по ее нанесению должны быть закончены ориентировочно к 20 июля.
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penzainform.ru писал(a):На пр. Строителей ее резко нанесли к празднику - 12 июня. через неделю ее не стало. Акварель (или гуашь) стерлись. Разметки нет до сих пор.