В Пензенской области выросло число ДТП из-за отсутствия разметки

15.07.2022 | 12:58

За 6 месяцев 2022 года в Пензенской области на федеральных и региональных дорогах зарегистрировали 83 ДТП, в которых 24 человека погибли, 98 - получили различные травмы. Это больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Эти цифры были озвучены в областном минстрое в четверг, 14 июля, на совещании с участием руководителей дорожных организаций.

На региональных участках в половине случаев причиной ДТП стали отсутствие дорожной разметки, недочеты зимнего содержания, отсутствие качественного освещения.

«Дорожная разметка - это основной элемент безопасности! В срок до 20 июля восстановить разметку, где это необходимо, и устранить замечания. Кураторам управления - лично проверить!» - поручил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

В самой Пензе с разметкой тоже не все в порядке. По словам директора городского департамента ЖКХ Ильдара Усманова, все работы по ее нанесению должны быть закончены ориентировочно к 20 июля.