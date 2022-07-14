В Пензе сотрудники ГИБДД выявили почти 100 нарушителей за один рейд

14.07.2022 | 18:54

Один рейд - 97 нарушителей. Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Оно прошло в городе Пензе.

1 водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения, 1 - без прав, еще 1 был их лишен. 13 не пропустили пешеходов, а 21 человек переходил дорогу в неположенном месте.

Подобные мероприятия проводятся постоянно. Особое внимание обращают на скутеры, мотоциклы, в поле зрения держат юных участников дорожного движения. В летний период проблема весьма актуальна. По итогам прошедшего рейда, 25 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

«Несмотря на неоднократные обращения к участникам дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему выявляют факты нарушений правил перевозки детей, перехода проезжей части, передвижения на велосипедах, мототранспорте и иных средствах передвижения в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. Уважаемые родители, помните: жизнь детей - в ваших руках», - предупредил Олег Барковский.