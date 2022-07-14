В Пензе сотрудники ГИБДД выявили почти 100 нарушителей за один рейд

Один рейд - 97 нарушителей. Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Оно прошло в городе Пензе.
1 водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения, 1 - без прав, еще 1 был их лишен. 13 не пропустили пешеходов, а 21 человек переходил дорогу в неположенном месте.
Подобные мероприятия проводятся постоянно. Особое внимание обращают на скутеры, мотоциклы, в поле зрения держат юных участников дорожного движения. В летний период проблема весьма актуальна. По итогам прошедшего рейда, 25 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей.
«Несмотря на неоднократные обращения к участникам дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему выявляют факты нарушений правил перевозки детей, перехода проезжей части, передвижения на велосипедах, мототранспорте и иных средствах передвижения в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. Уважаемые родители, помните: жизнь детей - в ваших руках», - предупредил Олег Барковский.
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И все это, скорее всего минут за 10. Столько оленей за рулем сейчас, стриги деньги - не халтурь только. Я бы на лексус в день зарабатывал, штрафуя слепошарых, которые после тоннеля с Бакунинского моста поворачивают налево на ул. Свободы. Я когда с Маяка еду, там стабильно человека 2-3 поворачивает налево. Самое смешное, поворотники даже включают.