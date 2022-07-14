Общество

В Пензе сотрудники ГИБДД выявили почти 100 нарушителей за один рейд

Печать
Telegram

Один рейд - 97 нарушителей. Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Оно прошло в городе Пензе.

1 водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения, 1 - без прав, еще 1 был их лишен. 13 не пропустили пешеходов, а 21 человек переходил дорогу в неположенном месте.

Подобные мероприятия проводятся постоянно. Особое внимание обращают на скутеры, мотоциклы, в поле зрения держат юных участников дорожного движения. В летний период проблема весьма актуальна. По итогам прошедшего рейда, 25 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

«Несмотря на неоднократные обращения к участникам дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему выявляют факты нарушений правил перевозки детей, перехода проезжей части, передвижения на велосипедах, мототранспорте и иных средствах передвижения в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. Уважаемые родители, помните: жизнь детей - в ваших руках», - предупредил Олег Барковский.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Гость||

И все это, скорее всего минут за 10. Столько оленей за рулем сейчас, стриги деньги - не халтурь только. Я бы на лексус в день зарабатывал, штрафуя слепошарых, которые после тоннеля с Бакунинского моста поворачивают налево на ул. Свободы. Я когда с Маяка еду, там стабильно человека 2-3 поворачивает налево. Самое смешное, поворотники даже включают.

Гость||

Да далеко ходить не надо, встаньте на той же Ставского, у аптеки, сразу куча едут на знак "Пешеходная дорожка" к Эльдорадо и Атак, а также в тунель под "Кирпич" ныряют под Кулакова, 1

Гость||

гореть им синим пламенем всю жизнь, патриотам, романтизьм!

Гость||

Пора за пешеходов браться и порядок наводить. Вон их сколько нарушают. Сколько можно заниматься пропагандой безопасности пешеходов?

Гость||

Строго говоря, чем эти действия улучшили безопасность движения, т.е. что-бы произошло, если бы доблестные гайцы не выявили эти 100 нарушений ?[скорее всего вообще ничего]. На мой банальный взгляд, им 95% своего времени нужно реальных нарушителей (гонщиков-шашистов-встречников), на аварийно-опасных участках кошмарить, а не у детских садов пастись.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте